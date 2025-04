Top 20 des sites e-commerce les plus visités en Tunisie en mars 2025

En mars 2025, le paysage du e-commerce tunisien met en lumière une nette domination des stratégies de référencement naturel (SEO), avec plus de 65 % des sites analysés générant l’essentiel de leur trafic via ce levier. Des leaders comme Mytek.tn, Tunisianet ou encore Spacenet en sont des exemples frappants, misant sur un contenu optimisé et une structure technique performante. D’autres, comme Takiacademy.com ou Momstore.tn, s’illustrent par un fort trafic direct, témoignant d’un bon travail de fidélisation et d’identité de marque. Le site Peaksports.tn, quant à lui, tire son épingle du jeu grâce à une stratégie axée sur les réseaux sociaux, une approche encore rare mais prometteuse dans le secteur. En matière de technologies, PrestaShop demeure la solution la plus répandue, tandis que des CMS comme Magento, WordPress ou des plateformes personnalisées confirment la diversité des choix techniques. Voici le classement des 20 sites e-commerce les plus populaires en Tunisie selon le nombre de visites mensuelles :

Mytek.tn – 1 376 000 visites | Magento | SEO (60,51%)

Takiacademy.com – 827 137 visites | CMS inconnu | Direct (63,75%)

Tunisianet.com.tn – 824 614 visites | PrestaShop | SEO (59,95%)

Peaksports.tn – 506 900 visites | Google Analytics | Réseaux sociaux (36,78%)

Spacenet.tn – 434 752 visites | CMS inconnu | SEO (62,97%)

Pharma-shop.tn – 328 713 visites | CMS inconnu | SEO (62,35%)

Zen.tn – 287 347 visites | PrestaShop | Direct (58,42%)

Sbsinformatique.com.tn – 234 580 visites | PrestaShop | SEO (67,12%)

Decathlon.tn – 223 893 visites | PrestaShop | SEO (53,91%)

Oxtek.tn – 198 340 visites | CMS inconnu | SEO (60,17%)

Moncefstore.tn – 182 760 visites | YouCan | SEO (64,22%)

Mapa.tn – 174 093 visites | WordPress | SEO (61,78%)

Tunisiepara.com – 163 748 visites | WordPress | SEO (66,85%)

Momstore.tn – 149 846 visites | YouCan | Direct (55,08%)

Samsungtunisie.tn – 145 007 visites | Google Analytics | SEO (72,6%)

Shopper.tn – 126 732 visites | CMS inconnu | SEO (59,47%)

Tunisieprice.tn – 115 334 visites | CMS inconnu | SEO (63,94%)

Tunisietech.tn – 110 589 visites | Google Analytics | SEO (82%)

Buytunisia.com – 98 243 visites | CMS inconnu | SEO (58,71%)

Sinoelectronics.tn – 90 128 visites | CMS inconnu | SEO (60,23%)

Ces données, publiées par le site e2b-consulting.com, offrent un éclairage précieux sur les dynamiques digitales actuelles, en soulignant l’importance d’une stratégie SEO solide, d’une expérience utilisateur optimisée et d’une présence ciblée sur les réseaux sociaux pour se distinguer dans un marché en constante évolution.