Le pape François est décédé : fin d’un pontificat marqué par l’humilité et la proximité

Le Vatican a annoncé, ce lundi 21 avril, le décès du pape François, chef de l’Église catholique. La veille, le souverain pontife était apparu très affaibli au balcon de la basilique Saint-Pierre, à Rome, lors des célébrations pascales.

Né Jorge Mario Bergoglio, François avait été élu pape en 2013, à l’âge de 76 ans. Dès les premières années de son pontificat, il évoquait avec humour la brièveté qu’il envisageait pour sa mission : « Deux ou trois ans. Et puis, à la Maison du Père ! », déclarait-il aux journalistes en 2014.

Malgré des problèmes de santé persistants et plusieurs hospitalisations, le pape François a continué à voyager, à rencontrer les fidèles et à recevoir les dirigeants du monde entier. En septembre dernier, il avait encore accompli le plus long déplacement de son pontificat, avec un périple de douze jours en Asie du Sud-Est et en Océanie.