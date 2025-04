L’Organisation Tunisienne des Jeunes Médecins observe demain, lundi 21 avril 2025, une grève nationale pour réclamer notamment l’amélioration de leurs conditions matérielles, en adaptation de leurs efforts fournis, a déclaré dimanche le vice-président de l’organisation, Bahaa Eddine Rabii.

Il a précisé, dans une déclaration à la TAP, que cette grève concernera toutes les activités hospitalo-universitaires des étudiants en médecine, des internes et des résidents dans l’ensemble des hôpitaux universitaires et des facultés de médecine. Quelques équipes assureront des séances de garde dans les services hospitaliers, a encore ajouté la même source, affirmant que le travail dans les services d’urgence sera assuré.

Parmi les revendications des jeunes médecins figurent notamment une révision de la valeur des bourses et du salaire mensuel, actuellement compris entre 750dt et 1250dt et le paiement des heures de garde, qui sont encore impayées, en plus de la revalorisation du tarif des heures de garde, estimé actuellement entre 1 et 3 dinars/heure, selon la même source.

Bahaa Eddine Rabii a rappelé que des réunions sont programmées, demain à 11h00, dans les quatre facultés de médecine à savoir à Tunis, Sousse, Monastir et Sfax, afin de d’examiner d’autres formes d’escalade.