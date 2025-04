Polémique autour de “Blanche-Neige” : boycott arabe à cause de Gal Gadot

Le film « Blanche-Neige » produit par Disney fait face à une vague de boycott dans plusieurs pays arabes, notamment au Koweït, au Liban et en Jordanie, en raison de la participation de l’actrice israélienne Gal Gadot, connue pour son soutien affiché à l’État occupant et son passé militaire dans l’armée israélienne.

Ce choix de casting a suscité une forte indignation populaire, donnant lieu à des campagnes de boycott sur les réseaux sociaux et à des décisions officielles d’interdiction de projection dans plusieurs salles. Au-delà des pertes économiques que cette interdiction pourrait engendrer pour une production au budget de 250 millions de dollars, cette affaire relance le débat sur le lien entre art et politique, et sur le rôle de la culture dans la défense des causes justes, en particulier celle du peuple palestinien. Pour de nombreux militants, il s’agit d’un refus clair du « soft power » israélien et d’un rejet du processus de normalisation culturelle avec l’occupant.