L’hôpital local à Mezzouna, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, a été doté d’une ambulance équipée, de plusieurs moyens de transport, d’un lot de matériel médical et ainsi que de ressources humaines supplémentaires.

Cette allocation de moyens s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des décisions urgentes annoncées par le Président de la République, Kaïs Saïed, à l’issue de sa visite officielle, hier vendredi, à la délégation de Mezzouna.

Elle vise notamment à améliorer la prise en charge des urgences à travers la dotation d’une ambulance moderne, parfaitement équipée pour les interventions d’urgence et de réanimation, et d’un véhicule de service destiné au transport des équipes de première intervention.

Dans ce même cadre, un minibus sera livré d’ici 15 jours à l’hôpital local, afin d’assurer le transport des patients en hémodialyse, actuellement contraints de se déplacer à l’hopital de Regueb, a indiqué samedi à la TAP, la directrice de l’unité de coordination des directions régionales au sein du ministère de la Santé Kaouther Nahdi.

Ce soutien comprend également l’acquisition d’un appareil de radiographie, le renforcement du laboratoire médical par des équipements de pointe permettant la réalisation d’analyses sur place, ainsi que la dotation du service des urgences en dispositifs médicaux variés et adaptés aux besoins croissants des habitants.

Par ailleurs, l’établissement bénéficie désormais d’un renfort en ressources humaines, grâce à l’affectation de deux médecins généralistes et de 9 cadres paramédicaux, soit, un technicien en imagerie médicale, un technicien de laboratoire, un physiothérapeute, quatre infirmiers et deux aides-soignants, assurant ainsi la réouverture du service d’hospitalisation en médecine générale et garantissant la continuité des soins.

Ces premières mesures constituent une étape initiale dans un plan plus vaste, destiné à garantir l’égal accès des citoyens aux soins de santé sur l’ensemble du territoire national et à concrétiser l’engagement de l’État en matière de justice sanitaire, a souligné Nahdi.

Pour sa part, la, directrice régionale de la Santé de Sidi Bouzid, Sonia Sandi a salué, lors d’une déclaration à l’agence TAP, l’impact positif attendu de ces nouveaux équipements et des effectifs mobilisés, qui permettront d’assurer des services médicaux de qualité, de réduire considérablement les déplacements contraignants des patients vers les localités voisines, et d’offrir une couverture sanitaire locale, continue et fiable.