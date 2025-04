La Tunisie sous la pluie : un changement brutal du temps dès ce week-end

Selon l’ingénieur de l’Institut National de la Météorologie, Anis Sathouri, la Tunisie connaîtra un changement notable des conditions météorologiques à partir de la soirée du dimanche.

Des orages accompagnés de pluies toucheront progressivement le nord et le centre-est du pays, avec un risque de précipitations abondantes et de chutes de grêle localisées. Ce bouleversement est dû à l’approche d’une dépression atmosphérique en provenance de l’ouest, accompagnée d’un flux d’air froid. Les températures connaîtront une baisse significative entre dimanche et lundi, pouvant atteindre un écart de 8 degrés. Les précipitations devraient se poursuivre jusqu’à la matinée du lundi, avant un retour progressif à des conditions plus stables en soirée.