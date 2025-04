Tunisie : le taux de remplissage des barrages grimpe à 36,5 %, un record en un an

En Tunisie, une légère amélioration du taux de remplissage des barrages a été constatée, passant de 36,1 % à 36,5 % entre le 15 et le 16 avril 2025, selon le rapport de l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri) publié le 17 avril. Ce niveau constitue le plus élevé enregistré depuis plus d’un an, équivalant à celui du 7 avril 2024, avant que les réserves ne chutent sous la barre des 20 %.

Cette progression s’explique par les récentes pluies, bien que la situation hydrique demeure fragile et instable, avec des hausses ponctuelles suivies de replis. Le climatologue Hassine Rehili rappelle que les effets du changement climatique ont déplacé les zones de précipitations vers le sud du pays, alors que la majorité des grands barrages tunisiens sont situés au nord. Ainsi, malgré une amélioration notable, les réserves restent largement en deçà des moyennes saisonnières : elles s’élèvent actuellement à 737,77 millions de m³, soit un déficit de plus de 838 millions de m³ par rapport à la moyenne habituelle.

Comparées aux trois dernières années, elles enregistrent également un recul de 2,71 %. Le taux de remplissage varie désormais entre 9 % et 71 % selon les barrages, contre 7 % à 40 % au cours des derniers mois. Face à cette réalité, les experts appellent à une gestion plus rationnelle et durable des ressources en eau.