Rapatriement de citoyens tunisiens détenus en Birmanie : une mission réussie

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger a annoncé l’évacuation de trois ressortissants tunisiens qui étaient détenus de manière forcée en Birmanie.

L’opération de rapatriement a été menée avec succès via la frontière thaïlandaise, après l’accomplissement des procédures nécessaires, et ce, en coordination avec la représentation diplomatique tunisienne à Jakarta. Un groupe de la mission s’est rendu directement dans une ville frontalière en Thaïlande pour rencontrer les autorités locales, des représentants de l’armée et de l’immigration thaïlandaises ainsi que du ministère thaïlandais des Affaires étrangères, afin d’assurer le bon déroulement de l’opération. Cette action a été le fruit d’un effort commun entre la Tunisie et plusieurs ambassades accréditées à Jakarta, avec le soutien des forces militaires et sécuritaires thaïlandaises.

Le ministère a réaffirmé son engagement indéfectible à protéger les citoyens tunisiens où qu’ils se trouvent, en plaçant leur sécurité et leur dignité au cœur de ses priorités, conformément aux conventions internationales et aux principes humanitaires.