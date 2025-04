Huile d’olive : les exportations tunisiennes chutent de 23 % en mars 2025

Les exportations tunisiennes d’huile d’olive ont connu une nette régression en mars 2025, avec une baisse de 23,3 % en volume et une chute de 54,5 % des prix à l’export, faisant passer le prix moyen à 12,52 dinars le kilogramme. Ce recul s’inscrit dans une tendance plus large affectant le commerce extérieur agroalimentaire du pays, comme l’indique le dernier rapport de l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri).

Malgré un excédent de la balance alimentaire, celui-ci a fortement diminué de près de 45 % par rapport à mars 2024, pour s’établir à 614,8 millions de dinars. Dans le détail, les exportations de dattes et de produits de la mer ont également baissé, respectivement de 18,7 % et 31,6 %, tandis que les importations de produits comme les céréales, le sucre ou encore les huiles végétales ont également reculé. Toutefois, la balance commerciale globale s’est fortement dégradée, avec un déficit atteignant 5,05 milliards de dinars à fin mars, en hausse de plus de 66 % par rapport à l’année précédente. Ces indicateurs reflètent une fragilité persistante du secteur agricole exportateur tunisien et une dépendance encore forte à l’égard des fluctuations des marchés internationaux.