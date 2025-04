Dr Zakaria Bouguira : éclaircissements sur les circonstances de sa mort

Le décès du Dr Zakaria Bouguira, survenu le jeudi 17 avril 2025, a profondément attristé l’opinion publique tunisienne. Ce médecin anesthésiste-réanimateur, figure engagée durant la pandémie de Covid-19, était reconnu pour son franc-parler et son implication citoyenne. Peu après l’annonce de sa disparition, des rumeurs infondées ont circulé sur les réseaux sociaux, évoquant à tort un assassinat.

Certaines publications, notamment celle de la page de Thameur Bdidda, ont relayé de fausses informations, alimentées par d’anciennes vidéos de l’intéressé dénonçant le régime en place. Toutefois, la famille de Zakaria Bouguira a confirmé qu’il s’agissait d’un décès naturel, écartant toute hypothèse criminelle.

Dans ce contexte de deuil, il est essentiel de faire preuve de retenue et de respect, et de ne pas relayer des rumeurs susceptibles de troubler l’hommage rendu à un homme profondément attaché à la vérité et à la justice. Zakaria Bouguira laisse derrière lui l’image d’un professionnel intègre et d’un citoyen engagé.