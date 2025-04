Moustapha Ferjani rencontre la directrice régionale de l’OMS pour la Méditerranée orientale

Le ministre de la Santé, Moustapha Ferjani, a rencontré hier, lundi, la directrice régionale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la Méditerranée orientale, Hanan Balkhy, dans le cadre d’une visite officielle en Tunisie à l’invitation du gouvernement, afin de discuter des moyens permettant de développer le partenariat entre les deux parties.

Lors de cette rencontre, le ministre de la Santé a souligné l’importance d’un partenariat efficace et flexible, appelant à un soutien sur des dossiers clés tels que la production locale de médicaments et de vaccins, la numérisation, la lutte contre les addictions, et la formation des ressources humaines, selon un communiqué du ministère.

Pour sa part, la directrice régionale de l’OMS pour la Méditerranée orientale a exprimé l’appréciation de l’organisation des efforts déployés par la Tunisie, affirmant sa volonté de poursuivre le soutien technique et stratégique, et d’accompagner le pays dans la construction d’un système de santé plus efficace et inclusif.

Il a également été convenu d’élargir la coopération pour inclure la préparation aux situations d’urgence et la lutte contre les impacts des changements climatiques sur la santé.