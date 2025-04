Tunisie : Transtu reçoit 80 bus écologiques offerts par la France

La Société des Transports de Tunis (Transtu) a annoncé ce lundi la réception de 80 autobus urbains dans le cadre d’un don français, représentant la première tranche d’un total de 165 véhicules adaptés ayant servi lors des derniers Jeux Paralympiques à Paris.

Ce don s’inscrit dans le cadre d’un accord signé le 27 janvier 2025 entre Transtu, Île-de-France Mobilités et la RATP. Ces nouveaux bus entreront en service dans les prochaines semaines, en attendant la livraison de la deuxième tranche composée de 85 unités. Selon le communiqué de Transtu, cette initiative vise à renforcer l’offre de transport public urbain et à concrétiser la politique de l’État en matière d’amélioration du système de transport collectif. Ces autobus écologiques à plancher bas sont conformes à la norme Euro 5, équipés d’un système de filtration des particules, d’un dispositif d’accès automatique pour les personnes en situation de handicap, de systèmes de ventilation et de climatisation pour certains, ainsi que de vidéosurveillance et de boîtes de vitesses automatiques.

La cérémonie de réception, qui s’est tenue au port de La Goulette, a réuni plusieurs responsables du ministère des Transports et de Transtu, ainsi que des représentants des partenaires français.