Football – Ligue 1 (26e journée) : L’US Monstir et l’Espérance ST maintiennent le rythme et la hiérarchie

La 26e journée de la Ligue 1 du football professionnel, disputée ce dimanche 13 avril, n’a pas bouleversé la hiérarchie en tête du classement, mais a confirmé la lutte acharnée entre l’US Monastir et l’Espérance de Tunis, tous deux à égalité parfaite avec 56 points.

Les deux co-leders maintiennent le rythme et reprennent la pole position léguée provisoirement la veille au Club africain; l’US Monastir a remporté une victoire laborieuse mais précieuse face à l’US Tataouine (1-0), grâce à un but de Louay Traii en seconde période.

Cette victoire permet au co-leader de conserver sa première place, malgré une différence de buts légèrement supérieure à celle de l’Espérance (+28 contre +27). De son côté, le club de Beb Souika, fraichement exclu de la Ligue des champions d’Afrique, s’est imposée sans briller contre l’EGS Gafsa (1-0), avec un but de Rodrigo Silva en première mi-temps (32e). Les deux clubs restent sous pression, car le Club Africain, troisième avec 53 points, pourrait encore les rattraper en cas de faux pas.

Plus bas dans le classement, le CA Bizertin se relance, et l’AS Soliman respire enfin. En effet, le CA Bizertin a signé une large victoire face à la JS Omrane (4-1), avec notamment un but contre son camp de Ghaith Ben Hassine et des réalisations de Diop Seydi (68e), Aymen Amri (80e) et Oussema Ali (87e). Ce succès permet aux cabistes de se hisser à la 9e place, éloignant un peu le spectre de la relégation.

De son côté, l’AS Soliman a engrangé trois points cruciaux en battant l’Olympique de Béja (1-0), grâce à un but de Mariano en fin de match (79e). Cette victoire permet à l’AS Soliman de prendre un peu d’air en 11e position, tandis que les béjaois, qui ont échoué sur un penalty de Sidy Sarr à la 37e et fini à dix après l’expulsion de Chahine Smaoui, stagnent en milieu de tableau.

En bas du classement, la lutte pour le maintien se resserre davantage; l’US Tataouine et l’EGS Gafsa continuent de sombrer, avec des défaites qui les enfoncent un peu plus dans la zone rouge. El Gawafel, en particulier, reste dans une situation critique avec seulement 18 points et un match à rejouer devant l’Etoile du Sahel (Sur décision de la commission d’appel de la FTF), tout comme l’US Tataouine, qui semble de plus en plus condamné.

La JS Omrane, battue largement par les nordistes du CAB, reste bloquée en 12e position avec 22 points, mais n’est pas encore totalement sauvée, n’étant qu’à une seule longueur de l’US Ben Guerdane et l’AS Gabès (21 points chacun).

Voici les résultats:

Dimanche 13 avril

A Radès:

Espérance ST 1 Silva Rodrigo (32)

EGS Gafsa 0

A Bir Bouregba:

AS Soliman 1 Mariano (79)

O Béja 0

A Bizerte:

CA Bizertin 4 Ghaith Ben Hassine ( 29 CSC), Diop Seydi (68), Aymen Amri (80), Oussema Ali (87)

JS Omrane 1 Ahmed Hadhri (73 SP)

A Tataouine:

US Tataouine 0

US Monastir 1 LouayTraii (68)

Déjà joués:

Samedi 12 avril

Au Bardo:

Stade Tunisien 1 Ghazi Ayadi (50 sp)

CS Sfaxien 1 Firas Sakouhi (27 sp)

A Sousse:

ES Sahel 2 Ghazi Abderrazak (19 csc), Firas Chawat (34)

US Ben Guerdane 1 Adnène Yaakoubi (70)

A Gabès:

S. Gabésien 2 Nour Béji (40), Hussein Mansour (55)

ES Zarzis 0

A Métlaoui:

ES Métlaoui 1 Ahmed Bouassida (67)

Club Africain 2 Ali Youssef (36), Bilel Ait Malek (53)

Classement Pts J G N D Bp Bc Diff

1. US Monastir 56 26 16 8 2 38 10 +28

2. Espérance ST 56 26 16 8 2 48 21 +27

3. C. Africain 53 26 15 8 3 33 13 +20

4. ES Sahel 51 25 16 3 6 35 19 +16

5. ES Zarzis 47 26 14 5 7 30 24 +06

6. Stade Tunisien 44 26 12 8 6 27 19 +08

7. CS Sfaxien 37 26 9 10 7 28 17 +11

8. ES Metlaoui 35 26 9 8 9 25 24 +01

9. CA Bizertin 29 26 7 8 11 25 25 00

10. O. Béja 28 26 7 7 12 19 27 -08

11. AS Soliman 26 26 6 8 12 16 34 -18

12. JS Omrane 22 26 3 13 10 21 39 -18

13. US Ben Guerdane 21 26 3 12 11 18 28 -10

14. AS Gabès 21 26 5 6 15 17 35 -18

15. EGS Gafsa 18 25 5 3 17 18 35 -17

16. US Tataouine 18 26 5 3 18 17 45 -28