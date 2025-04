Risque de pénurie de pommes de terre : vers une flambée des prix en Tunisie

Une pénurie de pommes de terre se profile à l’horizon en Tunisie, en raison de la période actuelle de transition entre les saisons de production, aggravée par les récentes pluies qui ont affecté la récolte précoce et favorisé la propagation du mildiou, selon les déclarations de Birem Hamada, membre du conseil central de l’Union des agriculteurs.

Intervenant dans l’émission Sabah Ennas du jeudi 10 avril 2025, il a souligné la nécessité de mettre en place une stratégie durable pour assurer l’approvisionnement du marché durant les périodes de faible production. Cette stratégie reposerait sur la constitution d’un stock régulateur de 50 000 tonnes lors du pic de production, notamment entre mai et juin, période durant laquelle plus de 240 000 tonnes sont récoltées, soit la majeure partie de la production annuelle estimée entre 340 000 et 360 000 tonnes. Ce stock permettrait d’éviter les flambées de prix pouvant atteindre 4 dinars le kilo et de contrer les pratiques spéculatives.

Hamada a insisté sur le rôle clé que doit jouer le groupement professionnel des légumes, avec l’appui des chambres froides privées, pour garantir un approvisionnement stable à un prix raisonnable ne dépassant pas 2 dinars le kilo. Actuellement, seulement 17 000 tonnes seraient stockées, un volume jugé insuffisant pour faire face aux besoins pendant les périodes creuses.