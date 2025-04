Ligue 1 : La Commission d’Appel annule plusieurs décisions de la LNFP et met à jour le classement

La Commission nationale d’Appel de la Fédération Tunisienne de Football (FTF), réunie mardi, a décidé de validé le résultat acquis sur terrain (0-0), s’agissant du match ayant opposé le Club africain à l’US Ben Guerdane pour le compte de la 16e journée de la Ligue 1, annulant la décision de la LNFP d’accorder la victoire par forfait au Club Africain. Ce dernier avait contesté la présence d’un responsable de l’US Ben Guerdane, Aymen Chendoul, dans le stade alors qu’il était sous le coup d’une suspension et n’avait pas payé l’amende qui lui avait été infligée.

La commission a, également, décidé de faire rejouer le match entre l’EGS Gafsa et l’Etoile du Sahel (13e journée) en raison d’une erreur administrative concernant la licence du joueur de l’EGS Gafsa, Alkhaly al Bangoura. Elle a ainsi annulé la décision du bureau de la la LNFP) validant le résultat initial (1-1).

Concernant le match Espérance ST-Olympique de Béja (14e journée), Ladite Commission d’appel a confirmé la décision de la LNFP de maintenir le score du terrain (1-1), rejetant la réclamation de l’Espérance concernant le non-paiement par l’Olympique de Béja des amendes liées aux sanctions disciplinaires (avertissements et expulsions) de ses joueurs.

Les autres décisions de la Commission stipule l’annulation des décisions de la LNFP et la validation des résultats du terrain concernant les US Ben Guerdane-AS Soliman (21e J, 0-1) et le match AS Soliman-AS Gabès (20e J, 0-0).

Voici le classement actualisé de la Ligue 1 du football professionnel:

Classement Pts J G N D Bp Bc Diff

1. US Monastir 53 25 15 8 2 37 10 +27

2. Espérance ST 53 25 15 8 2 47 21 +26

3. C. Africain 50 25 14 8 3 31 12 +19

4. ES Sahel 48 24 15 3 6 33 18 +15

5. ES Zarzis 47 25 14 5 6 30 22 +08

6. Stade Tunisien 43 25 12 7 6 26 18 +08

7. CS Sfaxien 36 25 9 9 7 27 16 +11

8. ES Metlaoui 35 25 9 8 8 24 22 +02

9. O. Béja 28 25 7 7 11 19 26 -07

10. CA Bizertin 26 25 6 8 11 21 24 -03

11. AS Soliman 23 25 5 8 12 15 34 -19

12. JS Omrane 22 25 3 13 9 20 35 -15

13. US Ben Guerdane 21 25 3 12 10 17 26 -09

14. EGS Gafsa 18 24 5 3 16 18 34 -16

15. AS Gabès 18 25 4 6 15 15 35 -20

16. US Tataouine 18 25 5 3 17 17 44 -27