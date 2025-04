Avril à juin 2025 : des températures supérieures aux moyennes saisonnières

Selon les prévisions saisonnières publiées par l’Institut national de la météorologie en mars 2025, les températures en Tunisie devraient être supérieures aux moyennes climatiques habituelles durant les mois d’avril, mai et juin 2025.

En avril, les températures moyennes oscilleront entre 12 et 22 °C, avec des précipitations variant de 20 à 70 mm au nord et au centre, et de 5 à 30 mm dans le sud. En mai, une hausse progressive des températures est attendue, avec des moyennes comprises entre 17 et 27 °C, et des quantités de pluie estimées entre 20 et 45 mm au nord et au centre, et inférieures à 25 mm dans le sud. Pour le mois de juin, les températures devraient se situer entre 22 et 31 °C, tandis que les précipitations ne dépasseront pas en moyenne les 25 mm. Toutefois, les modèles climatiques numériques ne permettent pas, à ce stade, de privilégier un scénario précis concernant les volumes de pluie pour cette période.