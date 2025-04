Tunisie : l’émouvant adieu à Fares Khaled, étudiant mort en brandissant le drapeau palestinien

La Tunisie a rendu un hommage émouvant, ce mardi 8 avril 2025, à Fares Khaled, étudiant en première année à l’École supérieure des sciences et technologies du design de Denden, décédé tragiquement alors qu’il tentait de hisser le drapeau palestinien.

Son enterrement, empreint d’une grande émotion, s’est déroulé en présence d’une foule nombreuse composée de citoyens, de camarades de classe et d’amis, tous unis en brandissant les drapeaux tunisien et palestinien, scandant des slogans en faveur de la cause palestinienne, de la résistance et des martyrs. En signe de deuil, le conseil scientifique de l’école a décidé de suspendre les cours pour deux jours.

De nombreuses institutions, dont l’ambassade de Palestine à Tunis, l’Union générale des étudiants palestiniens et le Front populaire de libération de la Palestine, ont salué la mémoire du jeune étudiant, désormais érigé en symbole de solidarité avec le peuple palestinien.