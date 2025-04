SOS Racisme porte plainte contre le groupe d’extrême droite Luminis Paris pour ses propos racistes

Une organisation française antiraciste a porté plainte contre le groupe d’extrême droite “Luminis Paris” après que ce dernier ait distribué des tracts incitant à des mesures contre les étrangers. Ces tracts, qui ont été distribués près d’un rassemblement électoral de Marine Le Pen, la dirigeante du Rassemblement National, présentaient une image d’un couteau ensanglanté avec l’inscription “Français, résistez”.

En plus de cette image violente, les tracts comportaient des messages haineux et xénophobes. L’organisation “SOS Racisme”, à l’origine de la plainte déposée lundi, a accusé “Luminis Paris” d’incitation à la haine raciale et à la violence. Elle a également souligné que ce type de discours, autrefois marginal, s’est désormais structuré et s’est propagé au sein du courant principal de l’extrême droite, un phénomène préoccupant pour la société.