Balkis Ksouri gravit le toit de l’Afrique : une aventure inoubliable sur le mont Kilimandjaro

La créatrice de contenu tunisienne Balkis Ksouri, connue sous le nom de “Beki” sur sa chaîne Beki’s World, a récemment captivé ses abonnés en partageant une aventure exceptionnelle : l’ascension du mont Kilimandjaro, surnommé “la montagne de la lune” ou encore “le démon du froid”.

Situé à l’est de la Tanzanie, ce sommet mythique, culminant à plus de 5 000 mètres, est le plus haut sommet d’Afrique et la plus haute montagne volcanique du continent. Bien que son escalade ne nécessite pas de compétences techniques en alpinisme, elle demeure un véritable défi physique et mental, en raison de l’altitude et des températures glaciales.

À travers cette expérience unique, Balkis Ksouri démontre une fois de plus sa soif d’aventure et de dépassement de soi, inspirant sa communauté à explorer le monde avec audace et détermination.