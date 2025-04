Sidi Bouzid frappée par de violentes pluies et des chutes de grêle

Ce dimanche 6 avril 2025, plusieurs délégations du gouvernorat de Sidi Bouzid, notamment Sbiba, Bir El Hafey, Sidi Bouzid Ouest, Hechria, Souk Jedid et Regueb, ont été touchées par de fortes pluies accompagnées de chutes de grêle de tailles variées.

Les zones les plus touchées incluent Sagdhal et El Hsinet (Souk Jedid), ainsi que Sbra (Regueb), où la grêle a causé d’importants dégâts. Plusieurs oueds et ruisseaux ont débordé, provoquant un écoulement important des eaux. Selon de nombreux agriculteurs de la région, cet épisode climatique extrême risque d’avoir des conséquences négatives sur les cultures, en particulier sur les oliviers et les arbres fruitiers tels que les amandiers, les abricotiers et les pêchers.