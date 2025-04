2ème édition de la manifestation “Deux jours sans voitures” : l’avenue Habib Bourguiba respire

La manifestation “Deux jours sans voitures” se poursuit aujourd’hui, dimanche, sur l’avenue Habib Bourguiba à Tunis.

Plusieurs activités culturelles, sportives et artistiques sont organisées dans le cadre de la 2ème édition de cette manifestation tout au long de l’avenue Habib Bourguiba, allant de la place du 14 janvier jusqu’aux rues d’Alger et d’Hollande.

Pendant deux jours, l’avenue Habib Bourguiba s’est libérée des bruits et de la pollution des voitures et a accueilli à bras ouverts les citoyens venus en grand nombre profiter de l’ambiance festive et des activités diversifiées ciblant toutes les catégories d’âge et toutes les catégories sociales y compris les personnes en situation de handicap.

Dans une déclaration à l’agence TAP à l’inauguration de cet événement, hier samedi, le gouverneur de Tunis, Imed Boukhris, a souligné que cette manifestation est une occasion pour animer la ville de Tunis et diffuser la culture de la prévention contre les accidents de la route.

Il a également indiqué que cet évènement vise aussi à mettre l’accent sur l’importance de la protection de l’environnement et l’embellissement de l’avenue Habib Bourguiba et de la capitale en général.