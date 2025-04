Tunisie : Prévisions météorologiques pour le samedi 5 avril 2025

Le temps sera localement brumeux en matinée sur les régions de l’Est. Ensuite, le ciel sera partiellement nuageux sur l’ensemble du pays, avec des passages nuageux parfois denses, notamment sur les régions nord et centre-ouest, où quelques pluies éparses pourraient survenir.

Les températures connaîtront une légère baisse au nord et au centre, tandis qu’elles resteront stables dans le sud. Les maximales seront comprises entre 17 et 22°C dans le nord, sur les hauteurs de l’ouest et les côtes est du centre et du sud, et oscilleront entre 24 et 29°C dans les autres zones du centre et du sud.

Le vent sera faible à modéré, de secteur nord sur le nord et le centre, et de secteur est sur le sud. Il se renforcera progressivement dans l’après-midi dans les régions sud, où il pourrait soulever localement des tourbillons de sable.

La mer sera agitée, devenant progressivement très agitée dans la zone du cap Serrat.