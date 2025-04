Gaza : Macron organise une réunion d’urgence avec Sissi et le roi Abdallah II

Le président français Emmanuel Macron a annoncé, ce samedi, la tenue d’une réunion trilatérale sur la situation à Gaza, en marge de sa visite en Égypte prévue les lundi et mardi prochains.

Cette rencontre réunira Macron, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le roi jordanien Abdullah II, dans le cadre d’un effort concerté face à l’urgence humanitaire et sécuritaire à Gaza. Selon une déclaration publiée sur la plateforme X, cette réunion a pour objectif de coordonner les actions des trois dirigeants en réponse à la crise actuelle. Macron arrivera à Cairo dimanche soir et rencontrera son homologue égyptien lundi matin, avant de participer à la réunion trilatérale dans la journée. Le président français prévoit également de se rendre mardi à Al-Arish, à 50 kilomètres de Gaza, pour rencontrer des acteurs humanitaires et sécuritaires, réaffirmant ainsi son engagement en faveur d’un cessez-le-feu.