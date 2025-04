Démantèlement d’un réseau de trafic de drogues entre Manouba et Malassine

Les unités de la Direction générale de la sécurité nationale, notamment la brigade de police judiciaire de Manouba, ont réussi à démanteler un réseau de trafic de drogues opérant entre Manouba et Malassine.

Cette opération a été menée en coordination avec la brigade de la circulation et les postes de sécurité de Manouba et El Denden, suite à une série de recherches minutieuses, tant sur le terrain qu’à l’aide d’investigations techniques. L’intervention a commencé après l’obtention d’informations concernant une bande active dans la vente de drogue à Malassine, qui approvisionnait d’autres revendeurs à Manouba, récemment interpellés. Suite à l’autorisation du parquet, des perquisitions ont été effectuées dans les domiciles des suspects, où plusieurs quantités de drogues ont été saisies. L’opération a permis de saisir deux sacs contenant de la cocaïne, ainsi que deux morceaux de cannabis, et une balance électronique utilisée pour peser les substances. En tout, 270 grammes de cocaïne et 25 grammes de cannabis ont été récupérés. Après consultation du procureur, les suspects ont été placés en détention et d’autres membres du réseau sont activement recherchés.