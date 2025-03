Tunisie : lundi 31 mars, premier jour de l’Aïd el-Fitr

Selon l’Institut National de la Météorologie, l’observation du croissant de Chawwal sera impossible le soir du samedi 29 mars 2025 dans tous les pays arabes et musulmans, en raison de sa proximité avec le soleil et de son faible éclat.

La visibilité du croissant ne sera possible qu’à partir du dimanche 30 mars 2025, en commençant par le centre de l’Amérique du Nord, puis progressivement vers l’ouest. Par ailleurs, l’institut indique que la conjonction centrale entre la lune et le soleil (nouvelle lune) se produira le samedi 29 mars 2025 à 11h58 (heure de Tunis) et coïncidera avec une éclipse solaire partielle visible dans certaines régions, notamment en Afrique du Nord et en Amérique du Nord. Par conséquent, en Tunisie, l’Aïd el-Fitr sera célébré le lundi 31 mars 2025.