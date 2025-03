Météo : pluies orageuses et risque de grêle dans certaines régions cette nuit

Ce soir, le temps sera marqué par un ciel souvent nuageux avec des averses éparses sur le nord et localement le centre.

Ces pluies seront temporairement orageuses et parfois abondantes, notamment sur les régions de l’extrême nord-ouest, où des chutes de grêle pourraient être observées par endroits.

Les températures nocturnes varieront entre 5 et 10°C sur les hauteurs de l’ouest, et entre 11 et 16°C dans le reste du pays. Le vent soufflera du secteur nord sur le nord et le centre, et du secteur est sur le sud, avec une intensité forte près des côtes orientales et dans le sud, et modérée à relativement forte ailleurs. La mer sera très agitée le long des côtes orientales et agitée sur le littoral nord.