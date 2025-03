Le SNJT condamne les menaces contre les journalistes sportifs : Moez Ben Gharbia pris pour cible

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a exprimé son indignation face aux menaces et aux campagnes de haine dirigées contre les journalistes sportifs, notamment Moez Ben Gharbia, qui a été intimidé sur son lieu de travail par un groupe de supporters.

Dans un communiqué, le SNJT a déploré la montée de la violence et du discours haineux sur les réseaux sociaux, appelant les clubs sportifs et les responsables à condamner fermement ces comportements et à promouvoir le respect des journalistes. Le syndicat a également exhorté les supporters à rejeter la violence et rappelé l’importance d’une presse libre et éthique dans la couverture sportive.