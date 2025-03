La Tunisie se lance dans la production de médicaments biologiques

La Tunisie se prépare à lancer la production de médicaments biologiques, une avancée majeure pour son secteur pharmaceutique.

Grâce à un accord entre le ministère de la Santé et les industriels du domaine, ce projet vise à réduire la dépendance aux importations et à rendre ces traitements innovants plus accessibles. Toutefois, la fabrication de ces médicaments, dérivés de cellules vivantes ou de protéines recombinantes, exige une production à grande échelle pour garantir des coûts compétitifs. Face à cette contrainte, l’État prévoit d’accompagner les fabricants pour accroître leur capacité et favoriser l’exportation vers les marchés arabes, africains et européens.

Aujourd’hui, la Tunisie couvre déjà 80 % de ses besoins en médicaments, et cette initiative pourrait non seulement renforcer son autonomie sanitaire, mais aussi positionner le pays comme un acteur clé dans le domaine des biotechnologies pharmaceutiques.