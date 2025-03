Siliana : reprise des travaux de la piscine municipale après trois ans d’arrêt

En 2022, les travaux ont repris, atteignant un taux d’avancement de 55 %, avant de s’arrêter à nouveau en raison de problèmes financiers avec l’entrepreneur. Après plusieurs réunions, les obstacles ont été levés, permettant la reprise du chantier. La piscine comprendra un bassin principal et un bassin secondaire, ainsi que des gradins et des vestiaires.

Ce projet vise à offrir un espace sportif et récréatif aux habitants de la région, particulièrement pendant l’été, tout en contribuant à améliorer la qualité de vie des citoyens et à offrir aux jeunes et aux enfants un lieu pour pratiquer des activités physiques et récréatives, loin des fléaux sociaux.