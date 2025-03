Un retour massif des tunisiens de l’étranger prévu pour cet été

Le directeur par intérim du Bureau des Tunisiens à l’étranger, Helmi Tlili, a annoncé la mise en place d’un programme d’envergure visant à permettre à un plus grand nombre de Tunisiens résidant à l’étranger de rentrer au pays durant l’été.

En collaboration avec Tunisair et la Compagnie Tunisienne de Navigation, ce projet prévoit des mesures facilitant le retour de ceux dont les moyens financiers ne permettent pas d’acheter un billet. Par ailleurs, le bureau a récemment renforcé son rôle social en ouvrant 12 centres culturels et sociaux dans les principales villes européennes à l’occasion du Ramadan. Ces centres ont accueilli des activités religieuses et sociales, tout en offrant des repas d’iftar et des aides financières aux membres de la diaspora en situation précaire. Tlili a également souligné que, bien que le budget du bureau reste limité, il mise sur la solidarité des associations et des entrepreneurs pour soutenir ces initiatives.