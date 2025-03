Le soir du vendredi 21 mars 2025, la Tunisie connaît un ciel partiellement nuageux dans la plupart des régions, selon les prévisions de l’Institut National de Météorologie.

Les vents soufflent fortement depuis l’est, surtout près des côtes orientales, tandis qu’ils restent modérés ailleurs. La mer est particulièrement agitée. Les températures oscillent entre 12 et 17 degrés dans le nord et le centre du pays, et entre 17 et 22 degrés dans le sud, atteignant jusqu’à 24 degrés dans l’extrême sud.