Exploit médical à Sfax : un couteau retiré avec succès du crâne d’une femme

Le mardi 18 mars 2025, le Centre Hospitalo-Universitaire Habib Bourguiba de Sfax a réalisé avec succès une intervention chirurgicale délicate visant à extraire un couteau logé dans la tête d’une femme après une violente agression.

L’arme blanche avait traversé plusieurs zones sensibles du visage et du cou, se trouvant dangereusement proche des artères vitales et de la colonne vertébrale. Grâce à l’expertise des équipes médicales et paramédicales des services de chirurgie maxillo-faciale, de chirurgie cardiovasculaire, de radiologie, d’anesthésie-réanimation et des urgences, l’opération a été menée avec succès, sans complications majeures pour la patiente.

Cette prouesse médicale illustre le haut niveau de compétence et de coordination des spécialistes impliqués.