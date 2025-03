Route bloquée à Kairouan suite à la mort d’un jeune dans un accident avec la Garde nationale

Le lundi 17 mars 2025, un tragique accident de la route a eu lieu dans la région d’Ain Jalloula, relevant de la municipalité de Hafouz, dans le gouvernorat de Kairouan. Une voiture du centre de la Garde nationale d’Ain Jalloula est entrée en collision avec une moto, entraînant la mort du jeune conducteur.

Dans un communiqué publié le mardi 18 mars, la direction générale de la Garde nationale a précisé que le chef du centre et son accompagnateur sont immédiatement descendus du véhicule après l’accident et ont engagé une discussion avec les habitants présents. Ils ont tenté de contacter les unités de protection civile, et un citoyen a réussi à établir le contact pour signaler l’incident. Afin de faciliter la coordination et les procédures nécessaires, les responsables se sont rendus dans une zone où la couverture téléphonique était disponible.

Les premiers examens suggèrent que l’accident a été causé par un manque de précaution de la part des conducteurs. La victime a été transportée par les unités de protection civile au centre de santé local de Walassatia, puis transférée à l’hôpital des Aghlabides à Kairouan, où elle a succombé à ses blessures à 19h00. Les forces de sécurité et le chef de la région se sont rendus sur place pour prendre les mesures appropriées. Un procès-verbal a été ouvert par l’équipe des accidents de la route, et la procureure de la République a ordonné les mesures légales nécessaires à l’encontre du chef de centre et de son accompagnateur. Une enquête administrative a également été lancée pour déterminer les causes exactes de l’accident et établir les responsabilités.

En réaction à cet incident, les habitants de la région d’Ain Jalloula ont bloqué la route reliant Walassatia à Kairouan, près de l’école primaire El Taftaïla, créant ainsi une situation de tension et de mécontentement. Le gouverneur de la région, ainsi que le député local, M. Nabil Hamdi, et les forces de sécurité se sont rendus sur place, et des négociations sont toujours en cours pour rouvrir la route.