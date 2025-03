Liberté de la presse en danger : le SNJT alerte sur 11 agressions contre des journalistes en février

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a signalé onze agressions visant des journalistes au mois de février 2025, un chiffre identique à celui de janvier.

Ces actes ont touché dix professionnels, répartis entre cinq hommes et cinq femmes, exerçant au sein de neuf médias, dont un étranger. Les incidents, survenus principalement à Tunis et au Kef, incluent des interdictions de travail, des agressions verbales et physiques, du harcèlement et des actes de censure. Face à cette situation préoccupante, le SNJT a exhorté le ministère de la Justice à suspendre l’application du décret n°54, jugé restrictif pour la liberté de la presse, et à garantir le droit des journalistes à couvrir librement l’actualité.

Le syndicat a également dénoncé le blocage de la révision de ce décret par l’Assemblée et demandé des sanctions contre les responsables entravant le travail des médias.