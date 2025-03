Début du procès des événements tragiques à la Ghriba

Ce mardi 18 mars 2025, la cour criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme du tribunal de première instance de Tunis a entamé le procès à distance des événements tragiques qui se sont déroulés au niveau du temple de la Ghriba à Djerba en 2023.

Un membre des forces de sécurité avait ouvert le feu sur son collègue, le tuant, puis a tiré de manière aléatoire autour du temple juif, ce qui a conduit à la mort de deux visiteurs et à la blessure d’autres, dont six agents de sécurité, l’un d’eux étant décédé plus tard.

Lors de la première audience, un accusé et une accusée ont comparu en vidéoconférence depuis la prison de Mornaguia, tandis qu’un autre accusé était présent en liberté. Les avocats des parties civiles ont demandé un report pour que leurs clients soient soumis à un examen médical, tandis que les avocats des accusés ont demandé leur libération. La cour a décidé de reporter l’affaire pour examiner ces demandes de libération et fixer une nouvelle date pour l’audience.

Rappelons qu’après cet acte terroriste, le ministère de l’Intérieur avait annoncé qu’un agent des gardes côtes de la Garde nationale de Djerba avait tué son collègue avec son arme personnelle, avant de s’emparer de munitions et d’ouvrir le feu sur les forces de sécurité présentes autour du temple. Ces dernières s’étaient opposées à lui et l’avaient tué avant qu’il n’atteigne le temple. L’attaque a également fait six blessés parmi les agents de sécurité, dont l’un est décédé, et deux visiteurs, un Tunisien de 30 ans et un Français de 42 ans, ont perdu la vie. Quatre autres personnes ont été blessées et hospitalisées pour recevoir des soins.