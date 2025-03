Tunisie : Le ministère de la Santé renforce les soins de santé et développe la chirurgie orthopédique

Le ministère de la santé a adopté une série de mesures pour renforcer les soins de santé et développer la chirurgie orthopédique en Tunisie, afin de promouvoir la médecine spécialisée et de répondre aux besoins de tous les citoyens à travers le pays, en particulier dans les régions intérieures, selon un communiqué publié par le ministère de la santé.

Ces mesures, convenues lors d’une réunion tenue récemment par le ministre de la santé Moustapha Ferjani avec la société tunisienne de chirurgie orthopédique et traumatologique (SOTCOT), portent notamment sur le renforcement de la prise en charge par l’Etat des patients âgés souffrant de fractures du membre supérieur du fémur, notamment ceux en situation de vulnérabilité sociale, à travers la simplification des procédures d’obtention des implants osseux et la garantie d’une prise en charge rapide et efficace.

Elles ont également convenu de réhabiliter et de développer les blocs opératoires de chirurgie orthopédique conformément aux normes internationales, afin de garantir un environnement plus sûr pour les chirurgiens et d’améliorer la qualité des traitements fournis aux patients, et de préparer un nouveau cadre juridique permettant l’importation d’échantillons biologiques humains à des fins de formation et de recherche médicales, ce qui contribuera à la formation de médecins et de chirurgiens hautement qualifiés et renforcera la position de la Tunisie en tant que centre de formation médicale de haut niveau.

Les deux parties ont aussi convenu de lancer un programme d’appui de la médecine spécialisée dans les régions intérieures en fournissant des chirurgiens orthopédistes spécialisés dans tous les gouvernorats, en renforçant la formation continue des médecins locaux, en réduisant l’écart entre les régions au niveau des traitements spécialisés et en développant une vision future ambitieuse pour la promotion de la chirurgie orthopédique en Tunisie, basée sur l’intégration de la technologie médicale moderne et le renforcement des partenariats scientifiques et techniques aux niveaux national et international.