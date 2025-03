Consommation d’œufs en Tunisie : les chiffres impressionnants du Ramadan

Le mois de Ramadan en Tunisie voit une augmentation significative de la consommation d’œufs, un ingrédient clé dans la cuisine locale.

Utilisés dans divers plats populaires comme le lablabi, le kaftaji, le tajine et ses variantes, ainsi que l’ojja et le brik, les œufs sont omniprésents sur les tables de l’iftar.

Selon Ibrahim Nefzaoui, président de la Chambre nationale des commerçants de volailles et de viandes blanches, la consommation quotidienne d’œufs atteint 6,5 millions d’unités pendant ce mois sacré. Un stock de plus de 25 millions d’œufs a été constitué pour répondre à cette demande accrue, en plus d’une production journalière de plus de 5 millions d’œufs. Par ailleurs, un stock important de viandes blanches, estimé à 695 tonnes de poulet et 817 tonnes d’escalopes de dinde, a également été assuré pour satisfaire les besoins des consommateurs.