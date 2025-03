Une campagne municipale contre l’occupation illégale des trottoirs par les commerces et cafés se poursuit depuis vendredi dernier à la ville de Tunis, à fait savoir samedi, la municipalité de Tunis.

Prenant part aux opérations de contrôle, hier soir, à la Médina de Tunis, le gouverneur de Tunis, Imed Boukhris, a souligné la nécessité d’intégrer ces campagnes de contrôle contre l’occupation illégale des trottoirs dans le travail municipal quotidien, appelant les agents de contrôle économique et sanitaire, les municipalités, la police municipale et la sécurité publique à œuvrer pour que toute personne qui viole la loi et occupe illégalement la voie publique soit tenue pour responsable.

Il a, par ailleurs, mis l’accent sur l’impératif de mettre fin à ce qu’il considère comme tentatives de “légitimer le désordre pendant ce mois saint”, mettant en garde contre les dangers de l’occupation de la chaussée, qui oblige les citoyens à circuler au milieu de la route, encourant ainsi le risque d’accidents.

Dans le cadre de cette campagne, des opérations de contrôle contre l’exploitation illégale de la voie publique ont été effectuées aussi dans le Centre Urbain Nord. Ces opérations ont permis de relever plusieurs infractions et de saisir des équipements (chaises, tables, parasols, enseignes, etc.) appartenant à des cafés et restaurants n’ayant pas respecté les avertissements qui leur ont été adressés à plusieurs reprises par les autorités municipales.