Cette nuit, le ciel sera partiellement nuageux sur l’ensemble du pays, avec des brumes locales en fin de soirée sur les régions côtières nord et centre.

Les températures nocturnes varieront entre 8 et 12°C dans les montagnes de l’ouest, et entre 13 et 18°C ailleurs. Les vents seront modérés et souffleront du sud-est, tandis que la mer sera agitée au nord et peu perturbée sur les côtes est.