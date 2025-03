Seulement 4,7 % des Tunisiens adoptent la nouvelle plateforme des chèques

Le taux d’adhésion des Tunisiens à la nouvelle plateforme des chèques reste faible, atteignant seulement 4,7 % des détenteurs de comptes bancaires éligibles, selon les dernières données de la Banque centrale de Tunisie. Ce chiffre, qui représente 135 179 comptes enregistrés sur un total estimé à 2,9 millions, soulève des interrogations quant à l’adoption de cette plateforme considérée comme un élément clé du nouveau système de gestion des chèques. Malgré un démarrage lent, marqué par des difficultés techniques et un faible nombre de requêtes, la plateforme “TouniChèque” a toutefois entraîné une baisse significative de 94 % dans l’utilisation des chèques. Face à ces défis, les autorités bancaires, notamment à travers le Conseil bancaire et financier, ont mis en place un centre d’assistance pour accompagner les utilisateurs et garantir un bon fonctionnement du service. De plus, des alternatives comme les cartes de crédit, le paiement différé ou les paiements mobiles sont envisagées pour pallier la réduction du recours aux chèques.