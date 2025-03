Ramadan : plus de 49 tonnes de produits alimentaires saisies pour non-conformité

Les opérations de contrôle menées par l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) durant la première moitié du mois de Ramadan ont permis la saisie et la destruction de plus de 49,3 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation.

Sur un total de 8 563 inspections effectuées, 171 procès-verbaux ont été établis, 462 avertissements émis et 24 fermetures ordonnées. De plus, 698 analyses en laboratoire ont été réalisées. Les produits de la mer transformés représentent la part la plus importante des saisies (48,4 %), suivis des dérivés céréaliers (29 %) et des produits laitiers (7,7 %). Parmi les principales causes de ces saisies figurent l’expiration des dates de péremption (27,3 %), la détérioration des produits (14,8 %) et le non-respect des conditions de conservation (14,5 %). L’INSSPA appelle les consommateurs à acheter leurs denrées alimentaires dans des établissements agréés et à signaler toute infraction via le numéro vert 80 106 977.