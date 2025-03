Le directeur général du centre de pharmacovigilance, Riadh Daghfous, a déclaré à l’agence TAP que la vaccination contre le papillomavirus à raison de 100 000 doses à partir d’avril prochain renforcera la réponse immunitaire des jeunes filles âgées de 12 ans et les protégera ainsi de manière adéquate du risque du cancer du col de l’utérus.

L’exposition à l’infection par le papillomavirus est la cause la plus importante du cancer du col de l’utérus avec un taux allant jusqu’à 95 %, étant donné que la maladie du col de l’utérus est principalement causée par l’exposition au virus après son séjour et sa stabilité dans l’organisme.

En Tunisie, il y a plus de 400 nouveaux cas et 200 décès par an dus au cancer du col de l’utérus, qui est le troisième cancer le plus fréquent chez les femmes.

L’infection par le papillomavirus survient à un âge précoce et peut toucher aussi bien les femmes que les hommes, selon Daghfous, qui précise que de nombreux cas d’infection ne présentent jamais de signes d’exposition au virus.

Bien que d’autres cas d’infection présentent des signes et des symptômes, la plus grande préoccupation est la colonisation du virus dans le corps pendant une longue période et le développement ultérieur d’un cancer, a-t-il dit mettant l’accent sur l’importance de la prévention, en particulier la vaccination.

Il convient de mentionner que la vaccination contre le papillomavirus a été introduite en 2006 et couvre actuellement 145 pays, selon les rapports, avec une grande efficacité, ce qui a incité la Tunisie à l’inclure dans le calendrier annuel de vaccination.

La vaccination est très sûre et ne laisse pas d’effets secondaires, et sera lancée dans deux semaines, au début du mois d’avril prochain, et comprend, dans une première étape, la vaccination de 100.000 filles âgées de 12 ans et fréquentant l’enseignement de base.

Riad Daghfous, directeur du Centre de pharmacovigilance, a déclaré que les ministères de la santé et de l’éducation ont collaboré ensemble pour assurer le succès de la campagne de vaccination.

Le ministère de la santé fournira les vaccins à toutes les écoles primaires pendant la durée de la campagne, et des quantités seront distribuées aux centres de santé de base dans toutes les régions.