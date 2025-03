Tozeur : 145 infractions économiques relevées au cours de la première moitié de Ramadan

Les brigades de contrôle économique du gouvernorat de Tozeur ont relevé 145 infractions économiques au cours de la première moitié du mois de Ramadan, à l’issue de 1225 visites d’inspection dans les marchés et les espaces de commerce a indiqué à l’Agence TAP, le directeur régional du commerce à Tozeur, Riadh Guesmi.

Ces opérations de contrôle ont été assurées par des brigades mixtes, regroupant les agents de l’Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (INSSPA) et les autorités sécuritaires et douanières.

Les infractions ont concerné les filières des fruits et légumes, de la volaille et dérivés, ainsi que celles des viandes rouges, des poissons et des produits agricoles.

A l’issue de ces opérations de contrôle, 1170 œufs, 146 paquets de tabac et une demi-tonne de légumes et de fruits ont été saisis, en raison de pratiques de monopole et d’atteinte à la transparence des transactions commerciales, selon la même source.