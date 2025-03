La LTDH alerte sur les violences contre les migrants en Tunisie

La Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH) a exprimé, le 15 mars 2025, sa vive préoccupation face à la situation critique des migrants subsahariens en Tunisie. Dans un communiqué, l’organisation a dénoncé les violences et les abus dont ces migrants sont victimes, soulignant l’urgence d’une réponse humanitaire et inclusive.

La LTDH a critiqué la gestion chaotique de la crise migratoire, qui exacerbe les tensions économiques et sociales, notamment dans des régions comme Al-Amra, où les habitants subissent les conséquences d’une gouvernance inefficace. L’organisation a appelé à l’arrêt immédiat des violences et des pratiques discriminatoires, et a exhorté les autorités à adopter des politiques migratoires respectueuses des droits humains. Elle a également plaidé pour une coordination renforcée entre l’État et la société civile, et pour la mise en place d’une stratégie nationale transparente, en coopération avec les pays concernés et les organisations internationales, afin de garantir le respect des droits fondamentaux de tous.