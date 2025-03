Indignation au Maroc : une dispute féminine perturbe la prière dans une mosquée !

Une altercation entre femmes lors de la prière du Tarawih dans une mosquée de Tanger au Maroc a suscité l’indignation générale. La scène, filmée et largement partagée sur les réseaux sociaux, montre une dispute éclatant dans l’espace réservé aux femmes, perturbant ainsi la sérénité du lieu de culte.

Les internautes marocains ont exprimé leur colère face à cet incident, soulignant le manque de respect pour la sacralité de la mosquée et l’esprit de Ramadan. Cette situation met en lumière un problème récurrent dans certaines mosquées, où des fidèles réservent des places pour leurs amies, créant ainsi du désordre et des tensions. Les commentateurs appellent à préserver la sainteté des lieux de prière et à éviter les comportements contraires aux valeurs de respect et de piété.