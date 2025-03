Frappes américaines à Sanaa : neuf morts et plusieurs blessés parmi les civils

Samedi, le groupe houthi au Yémen a révélé l’ampleur des pertes causées par une frappe américaine sur Sanaa, faisant état de neuf morts et d’un nombre similaire de blessés, principalement des civils, selon un bilan préliminaire. Le porte-parole du ministère de la Santé affilié aux Houthis, Anis al-Asbahi, a condamné cette attaque, la qualifiant de “crime de guerre” et d’escalade criminelle visant des zones civiles et résidentielles à l’est de la capitale. Cette offensive intervient après l’annonce du président américain Donald Trump d’une “action militaire décisive et puissante” contre les Houthis, en réponse à leurs attaques dans la mer Rouge. Trump a menacé d’utiliser une force écrasante contre le groupe, intensifiant ainsi les tensions dans la région.