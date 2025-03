Ramadan 2025 : Tous les produits de consommation sont disponibles en quantités suffisantes

Le Président Directeur général de l’Office tunisien du commerce, Mohamed El Hedi Inoubli, a déclaré à l’agence TAP que tous les produits de consommation, notamment, le sucre, le café, le thé et le riz sont disponibles et couvrent les besoins du marché Tunisien durant une période dépassant quatre mois, .

Cette déclaration vient à la suite d’une visite effectuée vendredi par le ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Samir Abid au gouvernorat de Béj, et au cours de laquelle il a pris connaissance de la situation de l’approvisionnement au marché de Kheireddine Bacha (Bab El Janeiz), l’une des plus grandes surfaces et le centre de stockage et de distribution dans la ville de Béja, un grossiste, sans oublier l’usine de conditionnement d’huile dans le nord de Béja.

Inoubli a ajouté qu’au cours du mois saint l’offre est diversifiée, notamment les viandes, les fruits et les légumes et autres produits de consommation.

Le thé rouge (actuellement manquant) sera disponible à partir du début de la semaine prochaine, sachant que son arrivée tardive a été le résultat du retard dans l’application des contrats au niveau du transport mondial. Le responsable a souligné que des mesures ont été prises au cours de cette année pour fournir tous les produits et éviter la crise qu’a connue la Tunisie durant le mois de ramadan dernier.

La visite du ministre du commerce et d’un certain nombre de cadres du ministère au gouvernorat de Béja s’inscrit dans le cadre de l’examen de la disponibilité et du prix des produits de consommation, ainsi que l’examen de la disponibilité des produits au centre de stockage et de distribution relevant de l’Office Tunisien du Commerce dans la région tout en prenant en considération les préoccupations des fournisseurs, des commerçants et des habitants de la région.