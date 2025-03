La météo de ce vendredi soir restera partiellement nuageuse dans la plupart des régions. Les températures nocturnes oscilleront entre 12 et 17 degrés dans le nord et les hauteurs de l’ouest, et entre 19 et 24 degrés ailleurs, atteignant localement 26 degrés dans le sud-est. Les vents souffleront du nord au nord, et du sud-ouest au centre et au sud, avec des rafales relativement fortes près des côtes et dans le sud, mais faibles à modérées dans les autres zones. La mer sera agitée à très agitée.