L’impact du mariage sur la prise de poids : les hommes plus touchés que les femmes

Une étude récente a révélé que le mariage pourrait être un facteur majeur dans la prise de poids, triplant le risque d’obésité chez les hommes par rapport aux célibataires. Les résultats montrent une augmentation significative du risque de surpoids chez les deux sexes après le mariage, avec une hausse de 39 % chez les femmes et de 62 % chez les hommes.

Les hommes mariés sont 3,2 fois plus susceptibles d’être classés comme obèses que leurs homologues non mariés. Cependant, cet effet est moins prononcé chez les femmes, en raison de la stigmatisation sociale liée à l’obésité, qui les pousse à prendre des mesures plus sérieuses pour contrôler leur poids. L’étude, menée sur 2 405 Polonais, principalement âgés de 50 ans, a également montré que l’âge et la dépression influencent le risque de surpoids et d’obésité, soulignant l’importance de promouvoir la connaissance sanitaire et un mode de vie sain pour lutter contre cette tendance.