Kasserine : Sit-in des enseignants suppléants pour réclamer six mois de salaires impayés

Un groupe d’enseignants suppléants dans le gouvernorat de Kasserine ont observé, vendredi, un sit-in de protestation à l’intérieur du siège du commissariat régional à l’éducation, pour revendiquer un versement rapide de leurs salaires des six derniers mois, qualifiant d'”inadmissible et dégradante” cette situation qui perdure depuis un certain temps.

Le coordinateur régional des enseignants suppléants de la région de Kasserine, Rachid Missoui, a déclaré à l’Agence TAP que les enseignants réclament également à travers cet acte de protestation, une accélération des processus de nomination et d’affectation, en particulier, suite à la publication du décret présidentiel du 8 janvier 2025 prévoyant leur recrutement et la régularisation de leur statut professionnel.

Il a souligné que plus de 600 enseignants suppléants dans la région “traversent une situation sociale particulièrement difficile depuis un certain temps, et qui s’est aggravée durant le mois de Ramadan, impactant ainsi non seulement leurs propres conditions de vie, mais aussi celles de leurs familles”.